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Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı bakana tepki

Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın düzenlenen bir basın toplantısında 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez. Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır."

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