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Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı
Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.

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