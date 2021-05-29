Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PM 6241 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y'nin cenazesi ise morga götürüldü.