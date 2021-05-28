BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  EKONOMİ

Ünlü finans kuruluşundan Türkiye açıklaması!

Ünlü finans kuruluşundan Türkiye açıklaması!

Finans kuruluşu Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı.

Abone ol

Finans kuruluşu Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı. Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da, Türkiye'nin imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

Unicredit, yayımladığı bir araştırma notunda Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6, bir önceki döneme göreyse yüzde 1,2 büyümesini bekliyor. Kurum enflasyon tahminin ise Mayıs ayı için yüzde 16,9 olduğunu belirtti.

Önceki tahmin revize edildi

"Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte bizim önceki beklentimiz olan yıllık yüzde 4,4'ü aşarak muhtemelen yüzde 6 büyüyecek" diyen Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

Harcama perspektifinden ise net ihracat büyümeye pozitif bir etkisi olacağını belirten kurum, perakende satışlar ve kredi kartı harcamalarında yaşanan ivme kaybından dolayı tüketim harcamalarının düşebileceğini söylüyor.

Yıllık bazda yüzde 18 tahmin ediliyor

Bloomberg'in haberine göre 2021'in ikinci çeyreğinde ekonominin alınan karantina önlemlerinden dolayı daralabileceğini belirten banka, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre daralma yaşansa bile baz etkisinden dolayı yıllık bazda büyümenin yüzde 17-18 civarında olabileceğini belirtiyor.

Nisanda yüzde 17,1 olarak gerçekleşen enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla Mayıs ayında yüzde 16,9 olarak geleceğini öngören kurum, bu düşüşün kısa dönemli olacağını keza yukarı yönlü fiyat baskısının devam ettiğini ve ekonomi açılınca daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi salgın yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydederken, 2020'nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyümüştü.

UNICREDIT NEDİR?

Kökleri 1473 yılına dayanan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önemli bir yere sahip İtalya merkezli finansal kurum. Grup, 14 ülkede güçlü konuma sahip olan bankaları ve 18 ülkede yer alan hizmet ağı aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bir başka isimle UniCredito olarak da anılır.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok kendini savundu
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı bakana tepki
Papa, cinsel istismar kriziyle ilgili son noktayı koydu
EuroLeague'de Anadolu Efes finale yükseldi
MEB'den "telafi eğitimi" açıklaması
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri nedeniyle trafik askıya alındı
Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu
Biden yönetiminden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti
Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yorumlar