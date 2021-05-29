BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  DÜNYA

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Adana-Niğde Otoyolunda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD yolcu uçağını 'zorla' indiren Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor
Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ünlü finans kuruluşundan Türkiye açıklaması!
Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok kendini savundu
TFF 1. Lig'e yükselen son takım Sakaryaspor'u farklı yenen Kocaelispor oldu
Papa, cinsel istismar kriziyle ilgili son noktayı koydu
EuroLeague'de Anadolu Efes finale yükseldi
Pentagon'dan PKK/YPG için fon talebi!
MEB'den "telafi eğitimi" açıklaması
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri nedeniyle trafik askıya alındı
Yorumlar