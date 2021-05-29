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İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay

İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay

Janssen adlı koronavirüs aşısıyla kullanılan aşı sayısı 4'e çıkarıldı.

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İngiltere hükümet, koronavirüse karşı başlatılan aşılama programına bir aşıyı daha kampanya kapsamına dahil etti.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın koronavirüse karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı.

"İşimiz burada bitmiyor'' 
MHRA Başkanı June Raine, artık Birleşik Krallık'ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti.

Raine, "İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Kovid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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