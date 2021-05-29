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Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı

Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender’i bıçaklayarak yaralayan B.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana gelen olayda doktor Ertan İskender, hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.’yi uyarmış, Bayram N. bunun üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartarak doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklamıştı.

Tutuklandı
Doktor Ertan İskender’i bıçakla yaralayan şüpheli B.N., kişiyi yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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