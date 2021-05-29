BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Adana-Niğde Otoyolunda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Hakkari'de PKK destekçilerine operasyon: 5 gözaltı
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti 1 ağır yaralı
1 Haziran'da kademeli normalleşme başlıyor! Restoranların gözü saatte
İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay
Pandemide sigara bağımlılığı rekor kırdı! Listede Türkiye de var
'Ankesör' soruşturmasında 7 kripto FETÖ’cü itirafçı oldu
Avustralya'da fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı
Spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti
Bulgaristan’da 7 ABD askeri fabrikaya baskın düzenledi
Yorumlar