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Fenerbahçe Aboubakar transferinden vazgeçti

Fenerbahçe Aboubakar transferinden vazgeçti

Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

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Beşiktaş'ta bu sezonun son maçları hariç çok iyi bir performans ortaya koyan Aboubakar sözleşmesinin uzatılmasını talep ediyor. Aboubakar'ın sezon biter bitmez Beşiktaş'tan 3 milyon Euro maaş istediği ifade edildi. Kamerunlu golcü daha sonra maaş isteğini 2.5 milyon Euro bandına çekti. Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi!

Devre arasında Vincent Aboubakar'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi. Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu.

Fenerbahçe çekildi
29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

2.5 milyon Euro'ya düştü
Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Zam sözünü tutup Aboubakar'ın 1.5 milyon Euro olan maaşını 1.8 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan yönetim, rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor.

İnce hesaplar
Bunun yerine sözleşmeyi performans ve başarı bonusları ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Ayrıca siyah-beyazlılar, sakatlık maddesini yeniden mukaveleye eklemek, süreyi de 1+1 ile sınırlandırmak istiyor.

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