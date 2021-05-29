Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu krizi

Daha önce Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan Galatasaray, bu parayı Halil Dervişoğlu’nun bonservisine harcamayı planladı. Ancak Brentford, 10 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı.

Abone ol

Fatih Terim'in geleceği ve başkanlık seçiminin belirsizliği süren Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak olmasından dolayı sezona rakiplerine göre daha erken girecek olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Sabah'ın haberine göre; Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.