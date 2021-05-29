İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: Allah’ın emirlerine uymaya davet ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Toplumumuzda bunların anlayacağı dilden konuşmamızı isteyen bir kesim de var. Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz." dedi.

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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ülke gündeminin yolsuzluk, kaçakçılık gibi iddialarla meşgul edildiğini, buna karşılık, ülkenin asıl gündeminin, geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığı, demokrasi hukuk ve adalet eksikliği olduğunu söyledi.

Erdoğan'ı Allah'ın emirlerine uymaya davet ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan sözlerini kınadı. Dervişoğlu, "Erdoğan’ın sesimize kulak vermediğini bildiğimizden kendisini bir kez daha uyarmaya devam edelim. Erdoğan’ı bir de bu vesile ile elini vicdanına koymaya ve Allah’ın emirlerine uymaya davet ediyorum. Toplumumuzda bunların anlayacağı dilden konuşmamızı isteyen bir kesim de var. Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, şöyle konuştu:

Gerginlik üreten çatışmacı dili tercih etmeyeceğiz

"Erdoğan, grup toplantısında birkaç defa Rize’nin evladı olduğunu, Rize’nin uşağına Rizelinin sahip çıktığını, bunun henüz başlangıç olduğunu içeren konuşmalar yapmıştır. Tehdit içeren bu konuşmayı bir kere daha kınıyorum. Sayın Erdoğan’ın sesimize kulak vermediğini bildiğimizden kendisini bir kez daha uyarmaya devam edelim. Sayın Erdoğan’ı bir de bu vesile ile elini vicdanına koymayı ve Allah’ın emirlerine uymaya davet ediyorum. Toplumumuzda bunların anlayacağı dilden konuşmamızı isteyen bir kesim de var. Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Milletin çizdiği istikametten bir milim bile ayrılmadan sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Rizeliler de Cumhurbaşkanı'na soruyor

"Rizeliler de Cumhurbaşkanı’na soruyorlar, İkizdere ve Çayeli’nde yapılan toprak ananın ve tabiat ananın katledilmesi olayının özellikle Cengiz inşaat eli ile yapılıyor olmasını nasıl anlamamız gerekiyor? Yine soruyor tek geçim kaynağımız olan çaya verilen taban fiyat ve kota uygulaması Rizeli vatandaşa reva mıdır? Sayın Erdoğan’ın Rizeli vatandaşların sorularına vermesi gereken cevaplar vardır. Rize’de çaylar yollara dökülmekte. Hiç kimse umutsuzluğa düşmesin İYİ Parti Türk çiftçisinin yanındadır. İktidarımızda uygulanacak tarım politikalarıyla çiftçi kota yükünden ve düşük taban fiyat uygulamalarından kurtulacaktır."