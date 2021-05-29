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Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatacak

Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili açıklama yaptı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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