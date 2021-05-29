Fenerbahçe için Vedat Muriç ve Boateng iddiası

Lazio'da top koşturan Vedat Muriç, Fenerbahçe formasını tekrar giymek için can atıyor. Ali Koç yönetimi ise kiralama formülüne sıcak bakıyor. Ayrıca Alman basınına göre Jerome Boateng'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

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Fenerbahçe forvet konusunda yine değişime gidecek. Samatta ve Cisse’den istediğini alamayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen isim ise taraftarın çok sevdiği Vedat Muriç. Geçen sezon Lazio’ya satılan Kosovalı golcü, kendisi açısından beklentilerin uzağında kaldı ve geri dönüş için nabız yokladı. Menajerini de devreden çıkaran Muriç’in bizzat Emre Belözoğlu ile görüştüğü ve tekrar sarı lacivertli formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Kiralık istenecek

2025’e kadar Lazio ile mukavelesi bulunan Vedat için yönetim Lazio’nun kapısını çalacak. İtalyan ekibi ile ikili ilişkileri iyi olan Koç yönetimi, golcü oyuncuyu bir sezonluğuna kiralama önerisinde bulunacak. Tabii öncelik diğer alternatiflerde olacak. Haziran ayının ilk haftasında Emre Belözoğlu’nun teknik adam olarak devap edip etmeyeceği hem de forvet transferindeki hedeflerin büyük oranda çözüme kavuşması bekleniyor.

Boateng için Mesut devrede

Savunmasına takviye arayışında olan Fenerbahçe için Almanya’dan bir iddia geldi. Alman basınına göre Jerome Boateng'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor. On senelik Bayern Münih kariyerine nokta koyan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu için Mesut Özil’in de devrede olduğu belirtiliyor.