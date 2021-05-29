Açıköğretim sınavları bugün başladı! AÖF sınav giriş ekranı için tıkla

Açık Öğretim sınavları bugün ve yarın gerçekleşecek. Açık Öğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları çevrimiçi olarak bugünden itibaren başladı. İşte AÖF sınav giriş ekranı

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AÖF online sınavları bugün itibariyle başladı. 2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek, 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleşecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi online sınavları için giriş ekranı merak ediliyor

AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs,

4. ve 8. yarı dersleri için 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıköğretim sınav giriş belgesi

AÖF Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavları 7 Haziran tarihinde sona erecek. AÖF sınav sonuçları bu tarihin hemen ardından 5 gün içinde erişime açılacak.

Bir başka deyişle Açıköğretim sınav sonuçlarının 12 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor...

AÇIKÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...