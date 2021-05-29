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İzmir Çiğli'de sankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilerin ödülü bakın ne oldu!

İzmir Çiğli'de sankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilerin ödülü bakın ne oldu!

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görev başındayken buldukları içinde 3 çeyrek altın ve 300 TL bulunan çantayı sahibi Müslime Akmazkoç'a ulaştıran 3 personele, duyarlı davranışlarından dolayı çeyrek altın hediye etti. Çantanın sahibi Akmazkoç, eskiyen çamaşır makinesini değiştirmek için para biriktirdiğini ifade etmişti.

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Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan; Erdal Tek, Cengiz Pekmez ve Sinan Gülmez, Maltepe Mahallesi'nde görev başındayken bankta unutulmuş çantayı polis ekipleri aracılığıyla sahibi Müslime Akmazkoç’a ulaştırmıştı. Müslüme Akmazkoç, eskiyen çamaşır makinesini değiştirmek için para biriktirdiğini ifade etmişti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu duyarlı davranışın topluma örnek olması amacıyla çantanın sahibine teslim edilmesine vesile olan belediye personellerine çeyrek altın hediye etti.

Çantanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan personele teşekkür eden Başkan Gümrükçü, “Belediyeciliğin yalnızca yol ve kaldırım gibi hizmetler yapmaktan ibaret olmayıp, toplumla kurulan bir gönül bağı olduğunu 3 emekçi arkadaşımız sergiledikleri örnek davranış ile hepimize bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi personelleri hakkın, hukukun ve alın terinin kıymetini bilen, hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışan insanlardır. Gösterdikleri dayanışma için hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel davranışları, Çiğlimiz başta olmak üzere toplumumuzun tamamında çok daha fazla görürüz” dedi.

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