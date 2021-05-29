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A Milli Takım, Cem Yılmaz ile neşeli bir akşam geçirdi

Anadolu Ajansı
A Milli Takım, Cem Yılmaz ile neşeli bir akşam geçirdi

EURO 2020 için Antalya’da kamp yapan A Milli Takımımız, Cem Yılmaz’ın "Güle Güle Gidin, Güle Güle Gelin" mesajlı sahne gösterisinde keyifli anlar yaşadı.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.

Milli Takım resmi sponsorlarından Opet'in düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz ve Opet, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

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