MEB'in telafi eğitiminin ayrıntıları belli oldu

Telafi eğitiminin ayrıntıları merak konusu olurken, içeriğe dair ayrıntılar da netleşti. Buna göre isteyen öğretmen ve öğrencilere ikametlerinin bulunduğu yerlerde, ayrıca tatil adreslerinde telafi derslere katılma hakkı tanınacak.

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Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin telafi eğitimlerinin nasıl olacağı merak konusu. Okullarda yazın telafi dersleri nasıl olacak? Planlamalar ne? CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal detayları paylaştı.



Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan okulların 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği konusunda çalışmalar yürütüyor. Bir yandan da 1 buçuk yıldır süren uzaktan eğitim sürecinin telafi programını netleştirmeye çalışıyor.

Telafinin nasıl olacağı merak konusu. Talepler var. Okulların Haziran Temmuz’da kapalı kalıp Ağustos'ta açılması ve telafi programının Ağustos ayı itibariyle uygulanması yönünde.

Telafinin eğitim müfredatı üzerinden yapılması da isteniyor. Yani okullarda eğitim döneminde görülen derslerin içeriklerinin de eksiklikleri giderme şeklinde yapılması talep ediliyor. Müfredatta da telafi olacak mı merak konusu...

Ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan telafiye ilişkin yeni bir bilgi daha var, onu aktaralım.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ömer İnan, yaz dönemi kapsamında nasıl bir telafi olacak ona dair ayrıntılar verdi.

Buna göre isteyen öğretmen ve öğrencilere ikametlerinin bulunduğu yerlerde, ayrıca tatil adreslerinde telafi derslere katılma hakkı tanınacak. Yani okulun bulunduğu şehirde olma şartı olmayacak.

Telafi programında sanat, Spor ve kültürel etkinlikler için de imkanlar oluşturulacak. Öğretmenler bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecek.