Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi açılışında önemli açıklamalar! Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı sonunda Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağını söyledi.

İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 568'inci yılında mega kent çok önemli bir yapıya daha kavuştu. 2017 yılında yapımına başlanan, 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan açılışta bir diğer mega proje Kanal İstanbul ile ilgili de tarih açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler adeta oraya işgal etmişti görüntü kirliliği vardı. Bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun hasreti içerisinde olduk. Acaba Adalar'a mı kaldırsak yoksa burada farklı uygulama mı yapsak diye düşündük. Sonra dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştiriririz.

''Tüm dünyada örnek teşkil edecek proje''

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca başarımız oldu. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Milyonlarca ağacı ülkemizin dört bir tarafına diktik. İstanbul 81 vilayetin adete bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir.

Kanal İstanbul'un temeli Haziran ayı sonunda

Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak.

''CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı''

İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor. Anlamıyorlar."

Çamlıca Kulesi

Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor. Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı. 30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.