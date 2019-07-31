Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona gelindi.

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali - Sayfa 1

Çamlıca Kulesi'nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulenin dış cephesine iki blok daha yerleştirildi. Kulenin yapımında gelinen son durum havadan görüntülendi. 

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali - Sayfa 2

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali - Sayfa 3

388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 2 blok daha hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. 

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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı! İşte son hali - Sayfa 4
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