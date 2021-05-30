Burdur köyünde hobi olarak dikmeye başladı gramını 100 TL'den satıyor
Köyde hobi olarak gül dikmeye başlayan Ahmet Çiriş, çıkardığı gül yağının gramını 100 TL'den satıyor.
BURDUR Gölü’ne hayran kalan Ahmet Çiriş, ailesi ile birlikte 4 yıl önce Merkez’e bağlı Karakent Köyü’ne yerleşti. Eşi Hayat Çiriş’in de Karakentli olmasından dolayı Karakent Köyü’nü tercih eden Ahmet Çiriş, hobi olarak gül yetiştirmeye başladı.
Eşi Hayat Çiriş (52) ve kızı Selen Çiriş (17) ile birlikte bahçesinde yetişen gülleri toplayan Ahmet Çiriş, eskiden bölgede yaşayan köylüler gibi 4 yıldır geleneksel imbik yöntemi ile gül yağı çıkarıyor. 4 buçuk ton gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı çıkarıldığını söyleyen Çiriş, geleneksel yöntem ile gül yağının nasıl çıkarıldığını anlattı.
Bakır kazanlara koyulan gül çiçeği ve su, 2 saatlik kaynamanın ardından buhar yoluyla soğutularak damacanalara aktarılıyor. Damacanaya biriken su tekrar kaynatılarak gül suyunun içinde bulunan yağların su yüzeyine çıkması sağlanıyor. Daha sonra cam şırınga yardımıyla su yüzeyinin üstünde bulunan yağlar alınarak karanlık bir ortamda muhafaza ediliyor.
“Gül yağının bir gramı 100 TL civarı”
Göl manzarasına hayran kaldıktan sonra köye yerleştiğini ifade eden Çiriş, “4 yıldır bu işle uğraşıyorum. 4 yıl önce geldiğimde bu göl manzarası çok hoşuma gitmişti. Önce hobi olarak başladım. Ancak daha sonra işi büyüttük. Şimdi gül suyu ve gül yağı çıkarıyoruz. Biz kazanın içinden çıkardığımız gül suyu ile gül yağlarını biriktiriyoruz. Şuan gül yağının bir gramı 100 TL civarı” dedi.