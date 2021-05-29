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Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu

Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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