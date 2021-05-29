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Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

ADANA'da otoyolda vatandaşları durdurup aşk vaadi ile dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı yapılan operasyon ile 42 kişi gözaltına alındı.

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Otoyolda vatandaşları durdurup aşk vaadi ile dolandıran şahıslara yönelik art arda gelen ihbarların ardından, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yanyol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüpheli şahıslar, savcılık izni ile 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Otoyola kadınların getirilmesi, kadınların vatandaşları dolandırdığı anlar polis tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Adres belirlendi 
Takip sonucu yakalanmasına karar verilen 62 kişinin adresi belirlendi.

Mersin polisinin katılımı ile sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Bin polis katıldı
Operasyona özel harekat polisleri, narkotik köpeklerinin de desteği ile bin polis katıldı.

16’sı erkek, 26’sı kadın olmak üzere toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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