TBMM Başkanı Musta Şentop'tan İstanbul'un fethi mesajı!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

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TBMM Başkanı Şentop'un mesajı şöyle:

"Mekke’nin, Medine’nin ve Kudüs’ün kardeşi;

Kralların, Meliklerin rüyalarına giren, hayallerini süsleyen Cihanın İncisi;

Nedim’in “Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır/ Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır/ Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında/ Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır” diyerek bir taşına Acem ülkesini feda ettiği, güzellikte benzersiz, iki deniz arasında tek bir inci, cihanı aydınlatan bir güneş;

Yahya Kemal’in sevmediği hiçbir yer bulunmayan, yedi tepeli Aziz İstanbul;

Şairlerin, yazarların ilham kaynağı, birçok esere konu olmuş ve hepsinin üstünde Sevgili Peygamberimizin müjdesine konu olmuş, bu sebeple bir İslam şehri olması için fethe kadar birçok sefer ve kuşatmaya şahit olmuş, bağrında Mihmandar-ı Resul’ü ve birçok sahabeyi barındıran kutlu şehir;

Ve nihayet büyük cihan padişahı, çağ açıp çağ kapatan, sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed’in Hz. Peygamber’in müjdesine nail olmak maksadıyla 568 yıl önce 53 gün süren kuşatma sonrası 29 Mayıs günü atının üstünde bütün ihtişamıyla Topkapı’dan girdiği şehir;

'Cenab-ı Hakk’a sonsuz hamd-ü senalar'

Seni fetheden kumandan ne güzel kumandan, seni fetheden ordu ne güzel ordudur. Seni bize yâr eden, bizi sana aşık eden Cenab-ı Hakk’a sonsuz hamd-ü senalar.

İlelebed bir Türk ve İslam şehri olarak kalacak İstanbul’un fethinin 568. Yıldönümünü tebrik ediyor, Cenab-ı Hak’tan bu aziz millete nice hayırlı fetihler nasip etmesini niyaz ediyorum."