BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alman teknik adam Joachim Löw, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.

Abone ol

Adı Fenerbahçe ile anlılan Joachim Löw geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan teknik direktör Joachim Löw, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.

61 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de ABD ve NATO karşıtı gösteri yaptı
Şampiyonlar Ligi'ne Final Four modeli!
Köpeği taşlayanların arasına tereddütsüz girip, bisikletle 5 kilometre taşımış
Devlet Bahçeli: Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir
Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu
MİT'ten Kuzey Irak'ta film gibi operasyon! 4 teröristi böyle imha ettiler
MEB'in telafi eğitiminin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi açılışında önemli açıklamalar! Kanal İstanbul için tarih verdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Uzay yolculuğumuz Türkiye'nin yolculuğu
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak'ın akıbeti belli oldu
Yorumlar