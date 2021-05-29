Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alman teknik adam Joachim Löw, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.

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Adı Fenerbahçe ile anlılan Joachim Löw geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan teknik direktör Joachim Löw, bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını söyledi.

61 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım" dedi.