BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL

PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar için eylem yaptı

PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar için eylem yaptı

Örgütün paçavralarını taşıyan PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara "sessiz kalınmaması" gerektiğini savundu.

Abone ol

Türkiye, özellikle son dönemde terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu etkili mücadeleyle teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Havadan ve karadan ablukaya alınan teröristlere ait mağaralar ve sığınaklar, örgüt mensuplarına dar ediliyor.

Son olarak operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım isimleriyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Türkiye'nin operasyonları rahatsız etti
Bu gelişmelerden rahatsız olan 100 kadar terör örgütü yandaşı, Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı.

"ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yapıldı.

Örgütün paçavralarını taşıdılar
PKK'lılar, örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
4 ay önce seyahat yasağı getirmişlerdi! Suudi Arabistan 11 ülkeyi listeden çıkardı
Mine Koşan evli mi kaç kere evlendi? Mine Koşan eşleri kimdir?
Saadet Bulut kaç yaşında Hakkı Bulut kaç çocuğu var?
Mine Koşan kaç yaşında aslen nereli Mine Koşan evli mi?
Hakkı Bulut evlilikleri kaç kere evlendi eşi Saadet Bulut kimdir?
Azerbaycan yönetimi, Şuşa’ya okul projesini uygun görmediği için iptal edildi
Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı, yolcular yürüdü
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Erken seçim için referandum yapalım
Hakkı Bulut kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 7 yorum