Türkiye 29 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47.271'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 605'i semptomatik olmak üzere 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 891'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 11 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 180 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 391 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Dün vaka sayısı 7 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybederken, 656'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 773 yeni vaka tespit edilmişti.





