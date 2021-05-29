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İstanbul Arnavutköy'de yangın! Kumaş fabrikası alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de yangın! Kumaş fabrikası alevlere teslim oldu

ARNAVUTKÖY'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

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Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş yangının çıktığı bölgeye geldi.

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