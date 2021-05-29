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Rasim Ozan Kütahyalı: Ona pamuğu ben tıkayacağım

Rasim Ozan Kütahyalı, paylaşımıyla gündeme oturdu. "Ahmet Çakar hastalanmıştır" notuyla bir video yayınlayan Kütahyalı, "Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın TikTok'ta yaptığı paylaşım tepki çekti. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'a göndermede bulunan Kütahyalı, "Ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım" ifadelerini kullandığı videoyla gündeme oturdu.

"Pamuğu ben tıkayacağım"
Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar hastalanmıştır" ifadesiyle paylaştığı videoda, "Çok üzgünüz Ahmet hocayı kaybettik. Yarın Şakirin Cami'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Lütfen sevenler gelsin, bütün hakem camiası gelsin. Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım." dedi.

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