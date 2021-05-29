Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin play-off turundaki bazı muhtemel rakipleri belli oldu.

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Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki bazı muhtemel rakipleri belli oldu. Şu ana dek Fenerbahçe dahil 6 takım kesinleşti.

Bu takımlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz. Şampiyonlar Ligi elemelerinden ve Avrupa Ligi ön elemesi üçüncü turundan gelecek takımların ardından kuralar çekilecek.

Fenerbahçe, play-off turundan itibaren katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şimdiye dek Sarı-Lacivertliler ile 5 takım daha kesinleşti. Bunlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz. Şampiyonlar Ligi 3. turunda elenen 6 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turu geçecek 8 takım da play-off turuna katılacak.

Elemelerden gelecek takımlar ve katsayılarına göre seribaşı takımlar netleşecek.

Hedef gruplara kalmak

Ligde bu sezonu üçüncü tamamlayan Sarı-Lacivertliler, şampiyon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe, bu sezon play-off'tan gruplara yükselip, ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.