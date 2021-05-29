Tevfik Göksu'dan Kanal İstanbul eleştirilerine cevap!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, başta Kanal İstanbul olmak üzere İstanbul'a dair merak edilenleri canlı yayında yanıtlıyor

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Göksu Öngören Özgür’ün sunduğu CNN TÜRK Masası'nda Hakan Bayrakçı ve Hasan Öztürk soruyor, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yanıtlıyor.

Tevfik Göksu'nun açıklamaları şu şekilde;

Kanal İstanbul projesi başka bir polemik konusu haline getirilmek istiyor. Kanal İstanbul, 45 km uzunluğunda tabandaki genişliği 275 metre olan yukarıya çıktıkça 900 metreye ulaşan, 22 metre derinliğinde bir kanal. Bu kanal Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlarken çok speküle edilen konu var. 200 ayrı bilim adamı 20 ayrı disiplinden çalışma yaptılar, 8 yıl boyunca. Bütün etki faktörlerinin hepsi teker teker açıklanarak bir kitap haline getirildi. 8 yıl boyunca bu çalışmalar yapıldı. Burada en çok speküle edilen şey, sanki yerküre yarılacak, ortadan bir kanal geçecek. 22 metre derinliğinde bir kanal. Eğer risk ise metro tünelleri çok daha derinden geçiyor. Metro tünelleri risk taşımıyor da açık bir kanal nasıl risk taşıyor?

'40 bin civarında gemi geçiyor boğazımızın kapasitesi 25 bin'

Kanal İstanbul’a karşı bir siyasal duruş var. Boğaz köprüsüne Marmaray’a Keban Barajı’na niye karşı çıktılarsa aynı şekilde karşı çıkıyorlar. İstanbul Boğazı’ndan ortalama 40 bin civarında gemi geçiyor boğazımızın maksimum kapasitesi 25 bin. Ticari gemi anlamında şehir hatlarını saymıyorum. Bu gemiler geçerken, bazen haftalarca açıklarda bekliyorlar. Ve bunlar çok fazla maliyeti katlıyorlar. Bu sayının 2071 yılında 70 binlere çıkacağı söyleniyor. Bugün bu kapasiteyi kaldıramayan boğazımız yarın o büyük kapasiteyi nasıl kaldıracak.

Kanal İstanbul ile ilgili, bir gemi yükü alırken ne zaman yükü teslim edeceğini söylüyor ve en erken teslim süresi veren daha çok para alıyor. Bu hızlanmada sizin farklı alternatifler şu anlama geliyor; Türkiye’nin küresel vizyonu ve iddiası.

'Söyledikleri temel şey şu; “Bu bir rant projesidir”'

Kanal İstanbul bütün güzergâhı ile baktığımız zaman yüzde 60’ından fazlası kamu mülkü. İkincisi, özel mülkler var. Hakan Bey’in tarlasını Hasan Bey alıyor. Bir ticari işlemdir. Eğer şu varsa tartışalım, kamu malı alınıyorsa bu usulsüzlüktür, böyle bir şey yok. Önce Kanal İstanbul’un güzergahı diye en çok Silivri tartışıldı. Bu sadece speküle edilmek için söylenmiş bir şey.

Tatlı su kaynağınız 6 kat artıyor

Temiz şu kaynakları bitecek diyorlar. Sazlıdere Barajı’ndaki suyumuzun yüzde 20’si gidiyor. Sazlıdere Barajı’nın yerine 3 tane Sazlıdere Barajı’nın 6 katı kapasiteli baraj yapılıyor. Tatlı su kaynağınız 6 kat artıyor. Kanal İstanbul yapılırsa, Terkos Gölü tuzlanırmış. Şimdi bakın, Kanal İstanbul Terkos Gölü’nden 6 metre altta. Alttaki kanaldaki su yukarıya ne zamandan beri aşağı akmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

Siz İBB Başkanı olarak sevinmeniz lazım. Cumhurbaşkanımız projeyi açıklarken söyledi; Nüfus transferi yok dedi. Biz kendi arazimiz üzerinde Esenler’i transfer eden konutlar yapıyoruz. Depreme dayanıksız bütün konutları kaldırıyoruz. İstanbul’un içinde tam 8 bin hektar alan açılıyor. Boşalan yerler yeşil oluyor. Depremle bir bağlantısı yok. Fay ile uzaktan yakından alakası yok. Kesişme noktasında değil.

Sadece İstanbul’da 2960 hektarlık bir alan var bu alanların üzerinde insanlar yaşıyor bu insanların evleri çürük. Bunların ivedilikle transfer edilmesi gerekiyor. Bu insanlar deprem söz konusu olursa ilk sıkıntıyla karşılaşacak olanlar.

İstanbul’un en büyük riski ortada iken en çok gayret etmesi gereken kişi siz olmanız gerekirken kalkıp diyorsunuz ki; “Kanal mı, İstanbul mu?”

Dünyada sürekli yaklaşımlar değişirken bir şeye bağlı kalmak yerinde saymak demektir. Biz Türkiye’nin gençlerin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Deprem riski taşıyan konutların alanını kamulaştırmak zorunda bu 3 Kanal İstanbul maliyetindedir.

Siz bir hata yaparsanız İstanbul 5 birim geriye gidiyor

Meselenin aslına inilmiyor. Boyama yapılıyor. Dünyada en gizemli kente sahibiz. Başka bir ruh başka bir iklimi içinde barındıran bir kente sahibiz. Vitrinimiz olarak dünyaya sunmaktan başka güzel ne yapabiliriz. Bu kente küresel vizyon ortaya koyacaksınız. İstanbul, İstanbul kadar değildir, İstanbul dünyaya hitap eder. Böyle bir kente siz, o spesifik alanlarla ilgili iş yapamazsınız kent geriye gider. Siz bir hata yaparsanız İstanbul 5 birim geriye gidiyor. Bunun için hep ileri gitmek lazım. Hep ileri gitmek için de İstanbul diye gündeminiz olması lazım.