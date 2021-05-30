Eren-15 Operasyonu'ndan acı haber: Şehidimiz var!

Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu.Abone ol
Türk askeri, teröristlere göz açtırmamak adına yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. Mehmetçik'in Ağrı Doğubeyazıt kırsalında sürdürdüğü Eren-15 Operasyonu'ndan acı haber geldi.
İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyon kapsamında hainlerle çatışmaya gören bir askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu" ifadelerine yer verildi.