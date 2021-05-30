2020-2021 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea!

Manchester City ile Chelsea, 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Chelsea, 43'üncü dakikada bulduğu golle City'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. Manchester City kalecisi Ederson'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Raheem Sterling, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Edouard Mendy topu kornere çelmeyi başardı.

Chelsea, ilerleyen dakikalarda forvet oyuncusu Timo Werner ile üst üste net fırsatları değerlendiremedi. Alman oyuncu, 10. dakikada altıpas önünde topu ıskalarken, 14. dakikada ise ceza sahası içinde müsait durumda meşin yuvarlağı kaleci Ederson'a nişanladı.

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu Kai Havertz ile buldu.

Mason Mount'un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

İkinci yarıda Manchester City beraberlik için yüklenirken, Chelsea savunma ağırlıklı bir futbolla devreye başladı. Manchester City'de 68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Riyad Mahrez, topu kale önüne çevirdi. Boş durumdaki İlkay Gündoğan'dan önce araya giren Cesar Azpilicueta mutlak bir golü önledi.

Manchester City hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Chelsea, 73. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Havertz'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Christian Pulisic, topu yandan auta gönderdi.

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi zaferi

Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Alman teknik direktör Thomas Tuchel de kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Oyundan ağlayarak çıktılar

Chelsea'de Thiago Silva 39, Manchester City'de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Seyirci sayısı: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

73- Chelsea gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda Havetz'in pasıyla Pulusic ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pulusic'İn şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

56- İkinci yarıda Chelsea hızlı hücumlarla gol arıyor. City ise istediği gol pozisyonlarını bulmakta zorlanıyor.

43- GOOOL! Chelsea, Havertz'in golüyle maçta öne geçiyor. Mount'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Havertz, kaleci Ederson'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

39- Savunmada büyük kayıp... Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva yerini Christensen'e bıraktı.

34- Manchester City'de İlkay Gündoğan, Mount'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27- Manchester City gole çok yaklaştı! Kevin de Bruyne'nin yerden pasıyla ceza sahasına giren Foden'in şutunda savunmaya çarpan op kaleci Mendy'de kaldı. Bu dakikada mücadelede tempo oldukça yüksek.

15- Chelsea yine gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda Havertz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Werner'in şutunda top kaleci Ederson'da kaldı.

11- Chelsea gole çok yaklaştı. Soldan gelen ortada ceza sahasında uygun durumda olan Werner topu ıskaladı.

7- İlk tehlikeli pozisyon City'den... De Bruyne'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sterling, topu ayağından açınca kaleci Mendy topu kornere çeldi.