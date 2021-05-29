BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL

Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltında

Adana'da kadınlara ve kız çocuklarına cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Abone ol

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Covid-19'a karşı aşılamadaki son durum
Fenerbahçe, Borini ve Biglia ile her konuda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Rasim Ozan Kütahyalı: Ona pamuğu ben tıkayacağım
Türkiye 29 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
İstanbul Arnavutköy'de yangın! Kumaş fabrikası alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi
PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar için eylem yaptı
4 ay önce seyahat yasağı getirmişlerdi! Suudi Arabistan 11 ülkeyi listeden çıkardı
Mine Koşan evli mi kaç kere evlendi? Mine Koşan eşleri kimdir?
Yorumlar