Fenerbahçe, Borini ve Biglia ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe, iç transferle kadrosunu güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini ve Arjantinli oyuncu Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia ve İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için oyuncular ve kulübüyle anlaşma sağladı.

İmzalar hafta içi

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yönetimi ile de takas ve bir miktar para içeren bir paket teklif karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

Emre istiyordu

Emre Belözoğlu'nun yönetime verdiği raporda bu iki ismin alınması istenmişti.