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Ankara'da genç kadın 3 ay önce taşındığı evde tek kurşunla öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da genç kadın 3 ay önce taşındığı evde tek kurşunla öldürülmüş olarak bulundu

ANKARA'da, komşuların 3 gündür kötü koku duyması üzerine polise haber vermesiyle 26 yaşındaki kadın evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

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Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi’nde meydana geldi. Murat apartmanı sakinleri, 1. katta oturan Tuğçe Ünsal’ın (26) dairesinden 3 gündün yoğun olarak kötü koku duymaları üzerine akşam saat 18.00 sıralarında polis ekiplerine haber verdi.

Başından tek kurşun ile öldürülmüş
Olay yerine gelen ekipler, çilingir vasıtasıyla eve girince Ünsal’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının başından tek kurşun ile vurulduğunu belirledi.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı.

3 ay önce taşınmış
Öte yandan hayatını kaybeden Tuğçe Ünsal’ın, ölü bulunduğu daireye 3 ay önce taşındığı ve dairenin daha önce içeriye giren kimliği belirsiz kişiler tarafından dağıtıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç kaydı var
Ayrıca Ünsal’ın 11 adet uyuşturucu ve sahte para suçlarından kaydı olduğu, en son evlendiği kişi ile 1 sene önce uyuşturucu madde ile polis ekiplerine yakalandığı öğrenildi.

“3 gündür koku alıyorduk”
Murat apartmanının yöneticisi olduğunu belirten Murat Doğramacı, “3 gün önce koku hissettik. Koku üzerine ev sahibini aradık. Ev sahibi geldi kapıyı açamadı. Polis ekiplerini çağırdık. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açtık. Sonra içeride bir kadının şişmiş halde ölü olarak yattığını gördük. Daha sonra ekipler geldi incelemeler yapıldı. Tek başına yaşıyordu. Bayan kuaförlüğü yapıyormuş diye duydum” dedi.

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