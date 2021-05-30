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Türk profesör kanser hastalarına umut oldu! Çığır açan çalışma

Türk profesör kanser hastalarına umut oldu! Çığır açan çalışma

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirildi.

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Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, tıpta çığır açan çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu. İnsan vücudundaki hücrelerin %95'inin kan hücresi olduğunu belirten Toner, her hastalığın kan yoluyla tespit edilebileceğini belirtti.

Mehmet Toner, geliştirilen teknikle saniyede 300 milyon hücreyi inceleyebildiklerini ve aradan kanserli hücreyi tepit edebildiklerini açıkladı.

Savaşta büyük rol oynayacak
Toner ayrıca, Pandemi nedeniyle geliştirilen aşılar nedeniyle edinilen tecrübenin, kanserle olan savaşta büyük bir rol oynayacağını söyledi.

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