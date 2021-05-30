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Ekrem İmamoğlu akıllandı! Bu kez elleri arkada bağlı gelmedi

Ekrem İmamoğlu akıllandı! Bu kez elleri arkada bağlı gelmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un fethinin 568. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet’in kabrini ziyaret etti. Geçen yıl elleri arkada türbeye yürüdüğü için hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu bu kez aynı hatayı yapmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un fethinin 568. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet’in kabrini ziyaret etti. Bütün gazeteciler, geçen yıl türbeye doğru yürürken ellerini arkadan bağladığı için hakkında inceleme başlatılan İmamoğlu’nun ellerini yine arkadan bağlayıp bağlamayacağının peşindeydi.

Ancak bu yıl ellerini bağlamayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin düzenlediği Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma programına oğlu Semih’le birlikte katıldı. Törende Fatih Sultan Mehmet’in kabri başında Kuranı Kerim okundu. İmamoğlu daha sonra İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın, Prof. Dr. Semavi Eyice ve Prof. Dr. Kemal Hasım Karpat’ın mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

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