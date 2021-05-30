NASA duyurdu! Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid dünyaya yaklaşıyor

NASA, potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdığı bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. Asteroidin Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

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NASA gelecek hafta ‘potansiyel tehlikeli‘ olarak sınıflandırdığı asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Asteroidin Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nden büyük olabileceği belirtiliyor.

NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor. 1 Haziran’da 2021 KT1 adı verilen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek.

149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçecek