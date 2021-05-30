Premier Lig'e yükselen son takım Brentford!

Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu. Play-off finalinde Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, Premier Lig'e yükseldi.

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Norwich City ve Watford'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım da belli oldu. Play-off finalinde Brentford ile Swansea City kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan Brentford henüz başlarda bulduğu gollerle sonuca gitti. 10. dakikada Ivan Toney'nin penaltı golüyle öne geçen Brentford, 20. dakikada ise Emiliano Marcondes ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı. 65. dakikada Swansea City'de Jay Fulton kırmızı kart gördü.

Wembley'de oynanan finalden 2-0'lık zaferle ayrılan Brentford, Premier Lig'e yükseldi. Kırmızı-beyazlılar gelecek sezon Ada'nın en üst liginde mücadele edecek.

Brentford 1947'den bu yana ilk kez en üst ligde mücadele edecek.