Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Taraftar yıkılacak

Emre Belözoğlu ile birlikte geçen sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo, yönetime takımdan ayrılma istediğini iletmişti. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’nun hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle ayrılmasına sıcak bakılıyor.

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Geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Yönetimin Emre Belözoğlu ile devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, takımda bazı ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda yeni sezon için ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı. Fanatik'in haberine göre Luiz Gustavo’nun hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle ayrılmasına sıcak bakılıyor. Ayrıca ligin son 10 haftasında da genelde yedek kalan Brezilyalı orta saha için formül aranıyor.

Talipleri çok

36 yaşına gelen Gustavo da ayrılmaya yakın duruyor. Brezilya ve Meksika’dan bazı takımların deneyimli yıldıza ilgi gösterdiği belirtildi. Fransa’dan da istenen Gustavo’nun ilk hedefinin Güney Amerika’ya dönmek olduğu vurgulandı.

Gustavo giderse yeni isim gelecek

4 milyon euroya yakın maaşı olan ve sözleşmesi Haziran 2022’de bitecek Gustavo’nun gidişiyle orta sahaya bir 6 numara transferinin yapılması da gündemde.