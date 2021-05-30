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Galatasaray'da Fatih Terim'i istemeyen iki başkan adayı

Galatasaray'da Fatih Terim'i istemeyen iki başkan adayı

Fatih Terim, 19 Haziran'da yapılacak seçimde aday olan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi isimlerinden hangileri başkan olursa görevine devam edecek? İşte haberin detayları...

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Galatasaray 116 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 6 adaylı bir seçime hazırlanıyor. 19 Haziran'daki kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi başkanlık için yarışacak. 31 Mayıs'ta (yarın) sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinin netleşmesi için seçimi bekleyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; başkan adaylarından Burak Elmas ya da Metin Öztürk'ün 19 Haziran'da koltuğa oturması halinde Fatih Terim görevine devam edecek. İki başkan adayının da teknik direktör konusunda İmparator dışında B planı yok.

Yiğit Şardan'la çalışamaz
"Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in, denetim-sicil-disiplin kurullarından 17 ismi listesine alan Yiğit Şardan'ı eski başkan Adnan Polat destekliyor. Bu oluşumun Fatih Terim'le devam etmesi mümkün değil.

Eşref Hamamcıoğlu istemiyor
Fatih Terim'in diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ile de çalışması çok zor gözüküyor.

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