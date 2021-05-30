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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Jailson, Panathinaikos, Olympiakos ve Mrasilya'nın radarında.

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Fenerbahçe'nin 4,5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Dalian'a sattığı Jailson, Panathinaikos, Olympiakos ve Mrasilya'nın radarında. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Yunan ekipleri Panathinaikos ile Olympiakos ve Fransa'nın önemli takımlarından Marsilya, oyuncu için ilk temasları gerçekleştirdi. Bununla birlikte İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de takipte olduğu kaydedildi.

Yunanistan daha yakın
Marsilya'nın Flamengo'dan Gerson'u ilk hedefi olarak gördüğü ve alternatif olarak Jailson'u belirlediği, bu nedenle oyuncunun Yunanistan'a daha yakın olduğu belirtildi.

Çin Ligi'ne gittikten sonra 2020 yılında 6 maça çıkan Sambacı, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

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