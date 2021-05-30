İlker Aksum evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Adana kullandığı aracın takla atması sonucu hafif yaralanan ünlü oyuncu İlker Aksum'un hayatı merak konusu oldu. 50 yaşında olan İlker Aksum aslen Ispartalı. Bir kez evlilik yapan İlker Aksum'ın ilk eşi Belgin Erdoğan'dır. Çift 2012 yılında boşanmıştır. Peki İlker Aksum dizileri neler?

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İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı sorusu geçirdiği kaza sonucu merak edildi. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde. Peki İlker Aksum evli mi, çocuğu var mı, biyografisi ve hakkında merak edilenler...

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulunda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesinden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsur oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti.

Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu. Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar gibi isimler ile çok eski arkadaştır.

07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.

İlker Aksum'un oynadığı dizi ve filmler:

Azizler: 2021

Ramo: 2020-2021 (Hasan)

7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)

Diriliş Ertuğrul 2018 Dragos

Mehmetçik Kut'ül Amare 2018 Cox

Her Şey Seninle Güzel 2018

Poyraz Karayel 2016-2017 - Çınar Sayguner

Seddülbahir 32 Saat: Yasin Uslu - (2016) - Ramiz

Yeşil Deniz - (2015)

Aşk Olsun (Başrol Oyuncusu) - (2015)

Kadim Dostum Başrol Oyuncu - (2014)

Ne Diyosuun (Ali Kemal) Başrol Oyuncu - (2014)

Tatar Ramazan (dizi): Cevdet Mercan - (2013)

Mutlu Aile Defteri: Nihat Durak - (2013) - Kudret Taşyumruk