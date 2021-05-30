BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  DÜNYA

ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

Anadolu Ajansı
ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

ABD'nin Utah eyaletindeki Powder Mountain kayak alanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Ülke basınındaki habere göre, Weber ilçesi itfaiye dairesi, yerel saatle 10.00 sularında tek motorlu bir uçağın Powder Mountain kayak alanı yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Kazanın ardından uçaktaki iki kişiden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Weber İlçe Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Cortney Ryan, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, uçağın dağlık alanda alçak uçuş yapmasının ardından düştüğünü belirtti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Weber İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Federal Havacılık İdaresi iş birliğinde olayla ilgili soruşturma başlatılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasaklar bitiyor mu 1 Haziran'da neler serbest olacak haber geldi
Mustafa Cengiz'den neden aday olmadınız sorusuna dikkat çeken yanıt
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi mesaj
TCL, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı! Bakan Mustafa Varank çağrı yaptı
Kulüp başkanı duyurdu! Belhanda'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor
Uzman isimden COVID-19 geçirenlere kritik öneri! BioNTech detayı dikkate değer
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Okullar ne zaman kapanıyor yaz tatili bu sene kaç gün?
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 75. maçında
Yorumlar