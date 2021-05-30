BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kabus 3 aydır sürüyor! Kartal sahilleri deniz salyasından temizleniyor

Kabus 3 aydır sürüyor! Kartal sahilleri deniz salyasından temizleniyor

 KARTAL Belediyesi, son 3 aydır Marmara Denizi ve Kartal sahilini etkisi altına alan, adeta çevre felaketi haline dönüşen deniz salyasını temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak bir çalışma başlattı. 

Abone ol

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İBB ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan müsilaj,  tekneler ile deniz üzerinden temizleniyor. Özellikle son 3 aydır Marmara Denizi’nin tamamına yayılan ve halk sağlığını tehdit edip balıkçılığı önleyen müsilaj, Kartal’da belediye ekipleri tarafından deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle toplanmaya başlandı.

“En büyük sorumlu bizleriz”
Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, küresel ısınmayla denizdeki mikroorganizmaların birleşmesi sonucunda deniz kusmasının meydana geldiğini belirterek "Bu doğa olayının en büyük sorumlusu bizleriz. Biliyorsunuz ki, müsilaj ile Marmara Denizi’nde balıkçılık da olumsuz etkilenmişti. İnsan denizi kirletmez, çevre ve denize duyarlı olursa çevremiz daha güzel, daha yaşanabilir olur. İnsanlar bu sayede rahatlıkla denize girip, balığını yiyebilir.Ama biz kirlettiğimiz sürece doğa dengesini bozdu. Bu yüzden de kusmalar meydana geldi. Bu çalışmayı sahil bandında Dragos’tan tüm İstanbul alanına doğru Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Biz bunu tüm Kartal’da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Kartal ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalıştık” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rapor almak için başvurdu! ‘Performansı düşük’ deyip 22 yıllık eşine boşanma davası açtı
ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü
Mustafa Cengiz'den neden aday olmadınız sorusuna dikkat çeken yanıt
NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Bucks
TCL, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı! Bakan Mustafa Varank çağrı yaptı
Karneler ne zaman verilecek yüz yüze mi olacak MEB açıklaması
Kulüp başkanı duyurdu! Belhanda'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor
Uzman isimden COVID-19 geçirenlere kritik öneri! BioNTech detayı dikkate değer
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Yorumlar