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Sesi duyunca dünyası başına yıkıldı! Mersin'de 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı
Sesi duyunca dünyası başına yıkıldı! Mersin'de 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

MERSİN'de, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek kanepeden düşen 4 yaşındaki Erdem İkilik, yaralandı. Hastaneye götürülen kız çocuğu, kurtarılamadı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki kanepede oynayan Erdem, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Sesi duyup içeri gelen ailesi, minik Erdem'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Kulağından kan geldiğini gören ailesi, minik Erdem’i hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Minik Erdem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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