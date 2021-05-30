Trabzon'da burada 10 günlük tatil bedava! Sadece tek bir şart var

Amaçlarını dile getiren Kantarcı "Bizde dağ turizmi anlamında değişik bir misyonla böyle bir turizm alanı açmak istedik. İnsanlar günlük stresini burada atabilir. Amacımız doğanın var olan mimari özelliklerini bozmadan ve eski tarihimizi yansıtmak." diye konuştu.