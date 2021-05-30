Sedat Peker ilk eşi kimdir bilinmeyen eşinden 2 oğlu var

Aslen Rizeli olan ve uzun süre Almanya'da yaşayan Sedat Peker 49 yaşında. Toplamda 5 çocuk babası olan Sedat Peker'in ikinci eşi Özge Yılmaz Peker avukatlık yapıyor ve çift 2008 yılında cezaevinde evlendi. Sedat Peker'in Özge Peker ile olan evliliğinden Filiz Lina Peker ile Mila Peker isminde iki kızı, Boğaçhan Talha Peker adında bir oğlu var.

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Sedat Peker 49 yaşında, 1971 yılında Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. Sakarya doğumlu olsada aileden aslen Rizeli olan Sedat Peker'in annesinin ismi Meryem Peker, solcu dediği babası ise Ahmet Peker. Sedat Peker'in Vedat Peker ve Atilla Peker isminde 2 kardeşi var. 2 kez evlenen Sedat Peker'in ilk eşinden 2 oğlu ikinci eşinden 3 çocuğu var. Sedat Peker 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlendi. Sedat Peker'in karısı Özge Peker avukatlık yapıyor. Peker hapis yatarken ilişkileri başlamıştı.

Silivri Cezaevi'nde nikah kıydılar: Sedat Peker Silivri'de hapis yattığı dönemde yağan aşırı kar sonucunda yollar kapanmış ve avukatlar da kimse ceza evine ziyarete gidememiş. Ziyaretçi bekleyen Peker'e gardiyanlar, "Boşuna hazırlanma bugün kimse gelemez yollar kardan kapalı" demişler bunun üzerine Peker ise "görüşe çıkacağını" ifade etmiş. 10 dakika sonra eşi Özge Peker, Sedat Peker'i görmeye gelmiş.

Cehenneme bile benimle gelir: Gardiyanlar tarafından Peker'e yöneltilen "Özge Peker'in geleceğinden nasıl bu kadar emin olduğu" sorusu üzerine Peker şu yanıtı vermiş: "Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum.

Sedat Peker aslen nereli?

Sedat Peker Sakarya doğumlu olsa da aile kökeni itibariyle Rizeli. Turancı olduğunu iddia eden Sedat Peker, 1990 yılından itibaren sahneye çıkmaya başladı. Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan Sedat Peker, hakkında arama çıkarıldı. 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilen Sedat Peker, 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde kalan Sedat Peker, 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile bir kez daha tutuklandı. Sedat Peker hakkında, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Sedat Peker Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandı. Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.