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Fenerbahçe, Marcelo'yu transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Marcelo'yu transfer etmek istiyor

Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

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Geçen sezon sol bek rotasyonunda Caner Erkin ve Filip Novak'ı bulunduran sarı-lacivertliler, özellikle Trabzonspor'dan alınan Çekyalı futbolcudan istenilen performansı alamadı ve yolları ayırmayı düşünüyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Marcelo'nun performansı
Haziran 2022'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 4 asist yapabildi.

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