Sedat Peker soruşturmasında gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker’in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan’da 63 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs’ta İstanbul ve Çanakkale’de eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü içinde kilit rol oynadığı öne sürülen firari şüpheli Abdullah S., Çanakkale’de saklandığı lüks villada gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüpheliler Ulaş B. ve Ümit G. de saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.