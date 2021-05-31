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İngiltere aşı pasaportunu rafa kaldırıyor

İngiltere aşı pasaportunu rafa kaldırıyor

Brexitle Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanması gündemde olan aşı pasaportu uygulamasını rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

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Brexitle Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanması gündemde olan aşı pasaportu uygulamasını rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgınına karşı Aralık ayında ilk aşılama çalışmasını başlatarak tarihe geçen İngiltere, aşı pasaportunu rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

Brexitle Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılan İngiltere'de Koronavirüs aşı pasaportu gündeme gelmişti. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, aşısı pasaportu uygulamasının rafa kalkacağını iddia etti.

Birleşik Krallıkta büyük ve kalabalık etkinliklerde uygulanması gündeme gelen aşı pasaportu ile ilgili gazete, Kovid-19 aşısı pasaportunun kullanılmasını zorunlu kılacak bir yasa olmadığını yazdı.

Yetkililerin bu sebeple bu uygulamayı rafa kaldırmayı planladığını aktaran Daily Telegraph, henüz net bir kararın olmadığını ekledi.

Reuters’a konuşan bir İngiliz hükümet yetkilisi Kovid-19 aşı pasaportunun halen incelemede olduğunu söyledi.

Aşı pasaportu ülkede özellikle muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekiyor. Daha önce muhalefet partileri böyle bir uygulamanın ayrımcılığa sebebiyet verebileceğini aktarmıştı.

Nisan ayında Başbakan Boris Johnson da Kovid-19 aşısı sertifikası ve pasaportu ile ilgili etik sorunların mevcut olduğunu dile vermişti.





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